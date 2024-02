Des agriculteurs perturbent le congrès du MR à Marche-en-Famenne, ils prennent la parole sur scène

Des agriculteurs mènent une action au congrès du MR de dimanche matin. Plus ou moins 200 agriculteurs, avec une centaine de tracteurs, sont installés sur le rond-point devant le Wex à Marche-en-Famenne.

Invités sur scène

Les agriculteurs de la FJA ont été invités à monter sur scène par le président du parti Georges-Louis Bouchez avant le début du congrès. Ils ont pris la parole sans la moindre tension. "Il est temps de redonner la place que les agriculteurs méritent dans l'Europe", a déclaré Anne-Catherine Dalcq, ancienne vice-présidente du Conseil européen des jeunes agriculteurs et membre du comité directeur de la Fédération (wallonne) des jeunes agriculteurs (FJA). "Vous avez eu le printemps arabe, vous avez maintenant le printemps agricole. Et on veut du changement après ça."

"Si on veut encore de l'agriculture dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut agir", a indiqué Florian Poncelet, le président.