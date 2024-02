Combien d'argent gagne le président des Jeunes Agriculteurs? Notre journaliste lui pose la question en direct

"Pour être concret, combien gagnez-vous par mois ?", lance le présentateur. "Ici, en 2023, je vois surtout le compte qui descend plutôt qu'il ne monte. Donc je ne gagne plus grand-chose", répond l'agriculteur.

"On peut donner une idée ?", insiste notre présentateur. "C'est difficile à dire, car on vend plus de bêtes certains mois que d'autres, mais la moyenne pour l'instant, c'est catastrophique. C'est même alarmant. J'avais des investissements de prévus que je ne saurai pas faire", répond encore Florian Poncelet.

Si le montant du salaire ne sera pas révélé, la charge de travail oscille entre 10 et 15h par jour, confie le président des Jeunes Agriculteurs.