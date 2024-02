De l'eau s'écoule dans une salle de réunion du palais de justice de Bruxelles: "Qui accepterait de travailler dans ces conditions?", soupire une magistrate

Certaines salles du Palais de Justice sont-elles de véritables passoires? Pas pour les prévenus mais pour l'eau qui s'infiltre et qui arrose certains bureaux. Et ce n'est pas la première fois. Faut il y voir un lien avec travaux du bâtiment qui ont débuté en octobre? Quoi qu'il en soit, certains employés n'en peuvent plus.