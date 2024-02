"On nous retire des acquis": plongée exceptionnelle au cœur de la lutte des jeunes agriculteurs belges

À 31 ans, Catherine est l’avenir de son père, Jean-Paul, lui-même agriculteur. Tous deux ont cette passion de la terre et du travail bien fait… Pourtant, ils n’en peuvent plus. Les prix de vente ne correspondent pas au coût de production, les charges administratives et la pression exercées par l’Union Européenne ne sont plus vivables.

"On nous retire des acquis. Les ouvriers, quand on leur retire des acquis, ils montent à la rue, et bien nous aussi. Trop, c’est trop. On a besoin de liquidité dans nos fermes, il faut rouvrir l’enveloppe, mes amis. Il faut réinjecter de l’argent dans l’agriculture, il faut retrouver une Europe forte", affirme Jean-Paul.