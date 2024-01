Des agriculteurs vivent avec 700 euros par mois: "Il faut un juste prix (…) et ça doit venir du fédéral"

En tout cas, il n’est pas normal que les agriculteurs vendent à perte, c’est inadmissible, c’est d’ailleurs même illégal. L’Etat doit apporter toute sa force aux agriculteurs pour les protéger. Protéger ceux qui nous nourrissent, comme on doit protéger ceux qui nous éduquent, les enseignants, comme on doit protéger ceux qui nous protègent, les pompiers, les policiers, c’est tout à fait normal. Il y a une convocation qui doit être faite pour dire dans le prix proposé au consommateur : quels sont les marges pour les distributeurs ? Quels sont les marges pour les transformateurs et qu’est-ce qui reste aux agriculteurs ? Et cela doit se transformer dans une loi pour faire en sorte que cela devienne une obligation et qu’il y ait des sanctions lorsque les contrats qui seraient passés entre agriculteurs, distributeurs et transformateurs ne seraient pas respectés. C’est le juste prix, il faut une marge de rémunération. C’est la première demande des agriculteurs. Ça doit venir du gouvernement fédéral. Nous avons la présidence du Conseil européen, il faut convoquer d’urgence un Conseil européen de l’agriculture, en mettant des points à l’ordre du jour : stop aux importations qui créent une concurrence déloyale avec nos agriculteurs, avec des normes qui ne sont pas les mêmes que chez nous ».

On autorise l’importation de produits qu’on a interdits en Belgique et en Europe?

On marche sur la tête. La colère est grande. Au mois de novembre dernier, le Parlement européen a voté le traité de libre -échange avec la Nouvelle-Zélande, j’ai voté contre. Les écologistes ont voté pour, le gouvernement belge a voté pour, donc les Libéraux aussi. C’est une dinguerie. C’est une claque pour le climat, une gifle aux agriculteurs et c’est une mandale aux consommateurs. Pourquoi ? Parce qu’on accepte ces produits, avec notamment des choses produites avec de l’atrazine. C’est un herbicide très dangereux interdit en Europe depuis 20 ans. On en retrouve d’ailleurs encore dans les eaux wallonnes aujourd’hui. C’est du PFAS au cube. Il n’y a pas plus absurde que ça. Nos gouvernements, les libéraux, les écologistes, ont approuvé cela. C’est une concurrence absolument déloyale. Et dans le même temps, on met des charges et des contraintes supplémentaires aux agriculteurs chez nous et on crée cette concurrence déloyale. Comment voulez-vous que la colère ne soit pas grande ? On vient les concurrencer, on vient les mettre à plat au niveau de leur rémunération et au niveau des prix et en plus de cela, c’est mauvais pour le climat et mauvais pour la santé des consommateurs.