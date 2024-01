"Donner notre point de vue": Alexander De Croo va rencontrer le président Xi Jinping en Chine

Alexander de Croo est arrivé en Chine aux alentours de 3h du matin la nuit dernière. Une visite de 36h pour relancer les liens entre la Chine et la Belgique, entre un poids lourd, la 2e économie du monde et notre petit pays.

Il faut savoir que la balance commerciale entre les deux pays est très défavorable à la Belgique. C’est un déficit commercial de 27 milliards d’euros. On importe plus de produits chinois que l’on exporte de produits belges. L’accès au marché chinois est d’ailleurs compliqué.

Avec lui, Alexander De Croo veut aborder tous les sujets même ceux qui fâchent comme par exemple des soupçons d’ingérence. Le dernier en date est celui d’un député Vlaams Belang, l’extrême-droite flamande, payé pour renseigner la Chine.

Le Premier ministre a parlé de comportements très hostiles de la part des autorités chinoises. Alexander De Croo évoquera encore avec le président chinois la situation en Ukraine, à Gaza ou encore les droits de l’homme.

"Une mission réussie, c'est d'abord de pouvoir parler avec le Président et le Premier ministre", explique Alexander De Croo. "De donner notre point de vue, d'échanger avec un grand acteur dans le monde d'aujourd'hui. Sur l'Ukraine, le Proche Orient. Il y a des sujets difficiles par rapport au droit de l'homme, à l'ingérence dans notre système démocratique en Belgique. Il faut en parler et je le ferai en face-à-face avec mes interlocuteurs. Le deuxième volet ce sont les entreprises belges. Si je peux leur ouvrir la porte et leur donner des possibilités, c'est mon objectif."

Le premier ministre Alexander De Croo sera accompagné de la ministre des Affaires Etrangères Hadja Lahbib qui est arrivée en Chine début de semaine.