DPG Media s'attend à un coût supplémentaire substantiel pour la distribution de la presse

L'ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) du groupe - qui chapeaute notamment VTM et Het Laatste Nieuws - s'est fixé à 360 millions d'euros en 2023. Son résultat net s'est, lui, élevé à 197 millions d'euros. Il s'agit d'un résultat quasiment identique à celui de 2022.

"Nous clôturons une année financièrement stable, [...] marquée par une croissance continue des revenus numériques des médias d'information et des résultats très solides des services en ligne et de la radio", souligne le CEO de DPG Media, Erik Roddenhof. "Cependant, les médias d'information et les magazines ont été confrontés à une hausse des coûts du personnel et à une augmentation considérable des prix du papier."

Pour 2024, DPG Media s'attend à une légère croissance de ses revenus, grâce à un nouveau pas en avant dans sa numérisation. Les effets de l'inflation continueront toutefois à se faire sentir. Le résultat de la convention collective de travail aux Pays-Bas et les "coûts supplémentaires substantiels" dans la distribution de la presse en Belgique auront également un impact sur ses résultats.

Un nouveau régime de distribution des journaux entrera en effet en vigueur en juin en Belgique. Le gouvernement a décidé de mettre un terme à la concession de presse, exigeant des éditeurs qu'ils concluent eux-mêmes des contrats pour la distribution de leurs journaux. Des réductions fiscales leur seront toutefois accordées, en mesure de soutien.