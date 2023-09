Ecoles saccagées par des opposants à l’EVRAS: "Il y a un paquet de fake news qui circule sur ce cours", met en garde la ministre de l'enseignement supérieur

Ce jeudi matin, Françoise Bertieaux (MR) était l’invitée de bel RTL. La ministre de l’enseignement supérieur a répondu aux questions de Martin Buxant. La libérale a notamment mis en garde contre les "fake news" qui circulent sur les réseaux sociaux à propos des cours d’EVRAS.

C’est la rentrée officielle dans les auditoires francophones ce jeudi. Les universités et les hautes écoles ouvrent leurs portes. Mais on va commencer avec une autre actualité qui concerne l’enseignement obligatoire primaire et secondaire. Les fameux cours d’EVRAS, éveil à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Est-ce une bonne idée ?