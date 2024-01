"6 Présidents face aux Belges": ce que vous n'avez pas vu après le débat

Il ne reste plus que 5 mois avant les élections. À cette occasion, Martin Buxant et Christophe Deborsu ont confronté six présidents de parti sur les sujets qui semblent les plus importants aux yeux des Belges, comme le pouvoir d’achat ou l’accès aux soins de santé. Juste après ce premier rendez-vous politique, nous avons pris la température auprès des présidents de parti et leur avons posé trois questions.