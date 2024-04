Comme 200.000 citoyens, faites notre test électoral pour savoir de quel parti politique vous êtes le plus proches

La Belgique doit-elle continuer à aider l’Ukraine sur le plan militaire ? Faut-il maintenir les avantages fiscaux pour les voitures de société ? Faut-il limiter la vitesse à 100km/h sur les autoroutes ? La campagne électorale est lancée, les débats se multiplient et les partis rivalisent de propositions. Devant cette avalanche de positionnements, le citoyen peut se trouver un peu perdu. Pour aider les électeurs et les électrices à y voir plus clair, RTL Info, Le Soir et Sud Info ont mis en place leur test électoral, en collaboration avec le professeur Pascal Delwit du Centre d’études de la vie politique (Cevipol) de l’ULB.

Et le succès est au rendez-vous. Plus de 200.000 citoyens ont déjà utilisé notre test électoral afin de savoir de quel parti, idéologiquement et à travers ces questions, ils étaient les plus proches. Envie de participer à notre test ? Rien de plus simple :