"Les Wallons et les Flamands ne sont pas si différents": Alexander De Croo valorise les liens entre libéraux du nord et du sud, devant les militants MR

"Notre pays a besoin de plus de libéraux." Alexander De Croo a tenu à valoriser les liens entre les partis libéraux du nord et du sud du pays, l'Open Vld et le MR, mercredi à l'occasion de la fête du 1er mai des libéraux francophones.

Alexander De Croo s'en est aussi pris aux socialistes. "Notre pays compte près de 200.000 emplois vacants. Et pour les socialistes il faudrait que celles et ceux qui travaillent, travaillent moins. Qu'on limite la semaine à 32h", a-t-il pointé.

Le Premier ministre était présent à la Mons Arena à Jemappes pour affirmer ce lien qui unit les deux partis, mais aussi les Belges dans leur ensemble. "Ne tombons pas dans le piège : les Wallons et les Flamands ne sont pas si différents. (...) Wallons et Bruxellois, quand ils travaillent, souhaitent qu'on valorise leurs efforts à leur juste valeur. Et qu'on leur offre de la flexibilité de s'organiser et de créer de l'emploi. Comme les Flamands", a-t-il notamment illustré, pointant la N-VA et Bart De Wever "depuis son bureau à Anvers". "Comme si couper en morceaux notre pays pouvait le rendre plus fort. Qui peut croire à ces histoires ? Il est temps de le dire et de le rappeler. Il existe un autre voie."

À ses yeux, "nous devons travailler sur nos dépenses publiques, notre budget, pour que notre système reste garanti à l'avenir. Nous aurons besoin de tout le monde pour y parvenir. Et cela passera, pour les libéraux, par une limitation dans le temps des allocations de chômage." Et d'ajouter : "Celles et ceux qui travaillent au quotidien à la richesse de notre pays doivent, en échange, être mieux valorisés. Idem pour les pensions. Il n'y a rien de plus irritant que d'avoir contribué pendant toute sa carrière, pour finir par toucher la même chose que celles et ceux qui n'ont jamais cotisé", a-t-il ajouté, largement applaudi.

Alexander De Croo a aussi vanté les apports libéraux au sein de la coalition Vivaldi. "Nous vivons dans un fantastique pays. Taux d'emploi record. Pouvoir d'achats préservé. Croissance en forte hausse, là où nos voisins patinent. Répartition des richesses, parmi les plus équitables au monde. Malgré le Covid, malgré la crise de l'énergie, Notre pays est plus fort aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et c'est grâce à nous et à toi Sophie (Wilmès)."

Il a aussi remercié le président du MR Georges-Louis Bouchez pour son travail en faveur de la prolongation de dix ans des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3. "Grâce aux libéraux. Merci George-Louis de n'avoir jamais lâché. Nous pouvons être fiers du bilan libéral de ce gouvernement."