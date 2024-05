Dans son discours du 1er mai, Raoul Hedebouw appelle du pied les partis de gauche: "C’est maintenant au PS et à Ecolo à ne pas se tromper de train"

Il a également tenu à rappeler les principales lignes de son projet électoral : taxer les personnes et les entreprises les plus riches, "la justice fiscale est indispensable si nous voulons investir dans les besoins sociaux, dans les transports publics, dans le logement abordable, dans l'enseignement". Il poursuit : "Les étudiants du supérieur ont montré un bout de ce que pouvait vouloir dire le choix d’une rupture sociale".

Le président de parti appelle également les deux partis de gauche à s'allier à sa cause : "Cela montre qu’un autre chemin est possible. Que la gauche n’est pas condamnée aux renoncements et à la trahison. Qu’elle peut être porteuse de victoires et d’optimisme, à condition de vouloir rompre avec le cadre libéral qu’on nous impose et d’avoir un mouvement social solide qui se développe". Pour Raoul Hedebouw, "c’est ce chemin que le PTB veut poursuivre. C’est maintenant au PS et à Ecolo à ne pas se tromper de train, à sortir des rails du libéralisme et du renoncement, à faire le choix de la rupture avec des points clairs qui ne seront pas juste des attrapes-voix, mais qui resteront des points de combat après le 9 juin".