Un mardi, un parti: le Parti Socialiste arrivera-t-il à maintenir sa première place côté francophone?

Pour notre spécialiste politique, "le porte-à-porte, les camarades le maîtrise très bien et c’est ce contact interpersonnel, direct avec les gens, qui doit faire oublier que son concurrent direct, le PTB, propose des solutions plus à gauche que lui".

L’autre concurrence, pour le PS, elle vient des Engagés, "un groupe qui vient chiper le vote centriste aux socialistes". Pour Martin Buxant, si le PS veut maintenir une assise électorale très large, il n’a qu’une solution: être très offensif sur le discours socio-économique.

Quels personnages clés pour le Parti Socialiste?

Pour notre spécialiste, la réponse est simple: Paul Magnette. Mais il devra faire face à plusieurs défis pour ces élections: "Le président va-t-il maintenir son parti comme première formation politique francophone ? Son score électoral va-t-il lui permettre de prétendre au poste de Premier ministre ? C’est chaud bouillant pour Magnette", analyse-t-il.

A côté de lui, "on surveillera le score de son poulain à Charleroi", Thomas Dermine, dont c’est la première élection. A Liége, Frédéric Daerden et Christie Morreale, et à Bruxelles, le candidat ministre-président Ahmed Laaouej. "J’allais dire: « voilà pour le PS ». Mais on regardera quand même ce que va faire Elio Di Rupo opposé à Sophie Wilmès sur la liste européenne, c’est un baromètre intéressant", conclut notre spécialiste politique.