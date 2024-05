Défi réaffirme sa position pour la légalisation du cannabis: "Si on en vendait, on récupèrerait les bénéfices"

Défi et François De Smet se positionnent encore et toujours en faveur de la légalisation du cannabis. Ce mardi 21 mai, le président du parti est venu réaffirmer cette idée et en a expliqué les avantages. "Nous pensons que pour pouvoir lutter de manière très dure contre les drogues les plus dures, à savoir la cocaïne, l'héroïne, il n'est pas illogique de légaliser le cannabis", a-t-il indiqué face à Martin Buxant et Luc Gilson.

Se défendant d'être "plus laxiste" sur la question François De Smet voit surtout l'aspect libéral de ce changement de législation. "On vendrait le cannabis via des magasins qui appartiendraient à l'État, on en tirerait un certain nombre de bénéfices qu'on réinjecterait."