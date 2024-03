Georges-Louis Bouchez veut renvoyer les détenus étrangers "dans leur pays", Sophie Rohonyi répond: "Ça existe déjà"

Selon elle, en plus de cela, il y a une distinction importante à faire: "Il y a des personnes en lien avec leur pays d'origine et qui peuvent y être renvoyées, à condition qu'il n'y ait pas de risque de torture, parce qu'il y a quand même des règles de conventions internationales à respecter. Et il y a aussi des binationaux, par exemple, qui sont nés en Belgique, qui n'ont aucun lien avec leur pays d'origine et qui n'ont pas à s'y retrouver."

À notre invitée de ce dimanche de conclure: "Et puis, pour réduire la surpopulation carcérale, il faut travailler sur les personnes en détention préventive, les internés,…"