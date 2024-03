Grand Baromètre: percée des Engagés en Wallonie, déception pour les Ecolos... à trois mois des élections, qui est donné gagnant ?

Ils gagneraient plus de 6% par rapport aux dernières élections de 2019, et 3% par rapport à notre sondage de décembre dernier, peut-être porté par leur crédibilité sur la crise de l’agriculture.

En revanche, c’est le plus mauvais sondage pour les écolos depuis les dernières élections. 11,9%, ils perdent 3 points.

Qu’en est-il à Bruxelles ?

Cette contre-performance des écologistes se manifeste aussi, en région bruxelloise. Premier parti en 2019, les verts (14.7%) ne sont plus que 4ème… Ils perdraient près de 7% par rapport aux dernières élections. Et globalement, tous les partis politique au pouvoir à Bruxelles sont en baisse depuis dernier sondage de décembre 2023 : Ecolo, le Parti socialiste (15.4%), mais aussi Défi (8.8%). Peut-être bousculés par les fusillades à répétition et le trafic de stupéfiants.

Là où le Mouvement Réformateur (21.8%) performe avec une politique très axée sur la sécurité. Le MR deviendrait le 1er parti à Bruxelles, derrière le PTB (17.5%).

Les communistes sont en légère baisse par rapport à notre dernier sondage, mais réalise tout de même un meilleur score qu’en 2019.