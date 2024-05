La voix des Belges - "On est les futurs adultes": ces jeunes vont voter pour la première fois, ils se livrent sur leurs motivations

Lucie, 18 ans, vise la nuance : "Finalement, il faut juste voir le juste milieu entre la gauche et la droite. Et des fois, il y a des idées qui sont bonnes des deux côtés"

Lou (18 ans) voit une autre raison : "On voit bien qu'actuellement, la Belgique est tellement perdue qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'être dirigés et qui veulent partir dans les extrêmes. Après, je ne pense vraiment pas que ce soit la bonne solution si on veut continuer d'avoir notre liberté et de réussir à choisir ce qu'on veut par la suite."

Le 9 juin, tous inaugurons un nouveau droit. Celui de voter pour la toute première fois. Un devoir à la fois responsable, mais aussi effrayant parfois. "À 16 ans, je veux bien qu'on vote, etc. Mais on n'a pas la maturité pour pouvoir voter réellement bien", trouve Fanny, 18 ans.

Du haut de ses 17 ans, il sait très clairement pour qui et surtout pourquoi il votera. "Pour moi, les décisions qui vont être prises pour l'énergie, quand j'entrerai dans la vie et dans la société en tant qu'actif, lorsque je travaillerai, ces décisions-là vont être prises et doivent être prises maintenant. Je pense par exemple au nucléaire. Si aujourd'hui, on décide qu'on continue le nucléaire en Belgique, il faudra attendre au minimum 6-7 ans avant de pouvoir voir cette première électricité arriver sur nos prises"

Marie le voit d'un meilleur oeil : "Quand on est plus jeune, on a des pensées différentes que quand on est plus vieux. Et donc je pense que c'est important, surtout que c'est pour notre avenir aussi". Et Martin (18 ans) : "Il y a des problèmes que nous, on voit par exemple, que les autres générations ne voient pas toujours spécialement. Et c'est important d'avoir tous les points de vue différents"

On est la jeunesse et on est les futurs adultes

Amélie, 18 ans, trouve que c'est une bonne chose : "Tout le monde n'a pas été éduqué de la même manière, donc automatiquement, on ne peut pas voter de la même façon. Et vu que nous, on est la jeunesse et on est les futurs adultes, automatiquement, ce que nous on va voter va beaucoup mieux nous convenir quand nous, on va grandir".

Aujourd'hui, nous avons rencontré des jeunes soucieux de leur avenir. Bientôt, ils seront un million à découvrir les élections. Ce jour-là, notre jeunesse portera plus que jamais la voix des Belges.