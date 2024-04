Le retour politique de la semaine, un débat animé et le Carrefour Léonard: voici notre carnet de campagne n°30

Le socialiste Flamand est déjà en campagne à Saint-Nicolas, la ville dans laquelle, alcoolisé, il avait tenu des propos racistes à deux policiers en septembre dernier. Après cela, il y avait eu une grosse polémique, beaucoup de pression et finalement, Conner Rousseau avait démissionné. Mais voilà, 5 mois plus tard, le revoilà !

Dans ce carnet de campagne numéro 30, on commence tout de suite avec le retour politique de la semaine : celui de Conner Rousseau. "Salut tout le monde, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, Mélissa a annoncé mon retour. Mais je voulais aussi vous faire savoir personnellement pourquoi je reviens et participe aux élections", a expliqué l'ancien président.

"Écoutez, je suis loin d'être parfait. Nous avons tous vu cela malheureusement. Mais je vous promets que je travaillerai dur chaque jour pour faire une différence pour vous", a-t-il tenté de rassurer. Un retour et un pari risqué pour les socialistes flamands qui s’explique peut-être par cela les sondages. Vooruit n’a plus que 11,4% d’intention de vote.

Cette semaine, nous avons eu droit à un face-à-face entre les présidents d’Écolo et des Engagés... qui sont finalement plutôt compatibles. "J’apprécie beaucoup de pouvoir discuter justement avec Maxime Prévot", lançait Jean-Marc Nollet, président d'Écolo. "Si je reconnais qu’Écolo est parfois un tantinet dogmatique à mon goût. Ce n’est pas un parti extrémiste et donc à ce stade les portes restent ouvertes", répondait Prévot.

Beaucoup moins heureux : les automobilistes du carrefour Léonard. Les gros travaux actuellement sur le ring sont gérés par la Flandre, mais ils s’aggravent et des bretelles seront en plus fermées de Bruxelles vers Waterloo et inversement. La Wallonie et Bruxelles dénoncent.

"Ma demande, c’est vraiment qu’on suspende ces travaux", clamait Philippe Henry, ministre wallon de la Mobilité "Malheureusement, on n’a pas le choix. On doit continuer les travaux", répondait Anton De Coster, agence flamande des routes et circulation. Le président de Défi, François De Smet, parle même de la Flandre qui invente le concept de "nationalisme routier".

N’oubliez pas, on vote dans 56 jours !