Des travaux d'intérêt général pour les chômeurs "capables de travailler": voici la mesure du MR pour "la remise à l'emploi"

"Il n'y a plus d'argent dans ce pays", a lâché Georges-Louis Bouchez face à Martin Buxant pour "La Dernière ligne droite". Pour renflouer les caisses de l'Etat et pour la "remise à l'emploi pour les chômeurs qui sont en capacité de travailler", le MR avance plusieurs mesures. Parmi celles-ci, la limitation des allocations de chômage à deux ans. La Belgique doit donc inciter ses chômeurs à se remettre sur le marché du travail, selon le MR. "Je sais que dans ce pays, il y a des milliers de personnes qui sont en capacité de travailler et qui ne travaillent pas parce que le système ne les invite pas à travailler", constate Georges-Louis Bouchez.

Comment payer cela? "Baisse d'impôts pour les travailleurs et les travailleuses" ainsi que le plafonnement des aides sociales ainsi que de limiter le cumul de ces aides sociales. "Certains allocataires touchent jusqu'à 1.700€ d'aides sociales, plus un cumul d'autres avantages", avance Georges-Louis Bouchez.