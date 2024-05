Reste-t-il une tradition chrétienne chez Les Engagés? La réponse de la tête de liste bruxelloise à la Chambre

Sur le port du voile et des signes religieux, vous pensez plus comme la gauche ou comme la droite ?

On pense plutôt comme nous, c’est-à-dire comme le centre. C’est un vrai choix assumé de se positionner au centre et donc d’avoir une position nuancée. Sur le voile par exemple, on est très clair : on ne porte pas de signe convictionnel, parce que c’est plus large que le voile, quand on est en contact avec le public dans une administration.