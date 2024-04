Un mardi, un parti: Les Engagés, la surprise de ces élections 2024 ?

Créé sur les cendres du cdH en 2022, le parti a pour vocation de devenir LA grande formation politique pivot, au centre de l'échiquier politique francophone. C'est depuis les bancs de l'opposition que son président, Maxime Prévot, a bâti le parti. Au niveau des électeurs qu'il cherche à séduire, ceux-ci sont tantôt à gauche, mais plus souvent au centre-droit, en profitant notamment de la "droitisation du MR de Georges-Louis Bouchez".

Comme chaque semaine, avec notre série "Un mardi, un parti", Martin Buxant analyse l'état de forme, les perspectives et les personnages clés d'une formation politique. Ce mardi, c'est au tour du parti Les Engagés.

Les derniers chiffres de notre Grand Baromètre, en mars, pointent Les Engagés à 16,8% d’intentions de vote. Ce qui en fait le 3e plus grand parti wallon, derrière le PS et le MR. Pourtant, à Bruxelles, le parti est en manque de personnalités fortes et ça se ressent. Il ne perce pas de la même manière qu’en Wallonie.

Un parti qui tente les électeurs, mais qui ça ?

Selon le centre d'études Cluster17, Les Engagés s'imposent comme la principale force qui coalise les personnes rejetant le populisme ainsi que les extrêmes. Parmi les soutiens, on en retrouve notamment chez les Centristes, les sociaux-démocrates, conservateurs ainsi que les libéraux. "Attention, donc, à ne pas devenir une auberge espagnole en voulant être trop large et en diluant trop son message pour séduire tous azimuts", prévient Martin Buxant.