"Ce que vous dites est faux": Thomas Dermine recadré en direct concernant la "Marina" de Charleroi

"Je suis contre la "marina" à l'heure actuelle. Cette "marina", ça fait dix ans qu'on en parle et malheureusement, on vient d'apprendre par la presse que le permis d'urbanisme a été expiré après déjà cinq ans d'attente", explique Anthony Dufrane (MR).

Ce dernier souhaite une "Marina" "beaucoup plus light" et moins chère : "On peut faire beaucoup moins cher parce que cette "Marina", qui est estimée à dix millions d'euros il y a quelques années, va coûter le double et les Carolos méritent une ville maintenant qui retrouve une certaine paix. Il faut savoir que cette "Marina", c'est creuser un bras de Sambre en plein milieu de la ville basse, et donc, c'est reparti pour des années de travaux".

"Effectivement, pour nous, c'est un projet qui ne répond pas du tout aux besoins des Carolos", confirme Pauline Boninsegna (PTB). "Comme je l'ai dit, aujourd'hui à Charleroi, on est passé de cinq piscines à une piscine pour 200.000 habitants. (...) Très concrètement, ça veut dire que ce sont tous des enfants qu'on ne sait pas aller faire nager. Et donc, à choisir, je n'investis pas dans une "Marina" qui ne profitera pas aux besoins des Carolos".

À lire aussi Communales 2024: un candidat du Vlaams Belang ouvertement fasciste sur son site Web

Thomas Dermine (PS) est plus nuancé. "On imagine Dubaï, Monaco... Mais non. Ce qu'on fait, c'est un relais nautique pour que les bateaux puissent accoster parce qu'il y a un flux vers la France qui est important", explique-t-il.