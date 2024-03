Une liste N-VA en Wallonie, des froussards au PTB et le MR qui veut renvoyer tous les détenus étrangers: voici notre carnet de campagne numéro 27

Edmund Burke… Mais au-delà de qui est cet auteur et de qui est Drieu Godefridi, parfois qualifié de droite radicale, ce qu’il faut retenir de ce qui s’est dit ce jour-là. C’est surtout ceci: "Quel est l'argument encore de dire que le MR ne fait pas partie du problème? On a bien vu que le MR n'est pas une alternative pour la gauche en Wallonie, ils font partie de la gauche, ils font partie de la Vivaldi." C'est ce qu'a déclaré le président du parti, Bart De Wever.

On commence avec l'ovni de la semaine: le francophone qui a accepté de lancer une liste N-VA en Wallonie. Ce monsieur, il s'appelle Drieu Godefridi. On ne sait toujours pas comment on l'a convaincu de promouvoir un parti nationaliste flamand chez les Wallons. Lui a son explication: "C'est un parti dans la ligne duquel je me suis toujours reconnu. L'auteur qui m'a toujours le plus inspiré c'est Friedrich Hayek et une de ses inspirations spirituelles, c'est Edmund Burke qui est l'auteur favori de Bart De Wever. Il y a une logique, une connexion intellectuelle entre nos deux parcours."

Georges-Louis Bouchez considère donc De Wever hors-jeu. On verra qui aura raison à l'avenir. L’autre duel de la semaine, c’est celui qui oppose le PS et le PTB sur fond d’insultes en wallon. C'est un débat de fond entamé la semaine dernière pour savoir si traiter quelqu’un de "couillon ", c'est une insulte ou pas. On rappelle que Paul Magnette, président du Parti socialiste, a qualifié le PTB de couillon parce qu'ils restent dans l'opposition.

La vraie cible de cette opération c’est donc le MR. Et quand on mord Georges Louis Bouchez, souvent, il mord en retour. Le président du mouvement réformateur déclare donc: "La boussole de Bart De Wever est cassée. Je pense qu’il ne sait plus où il doit aller. C’est dommage, mais ça ne concerne pas toute la N-VA. Il y a beaucoup de gens à la N-VA avec qui nous parlons et avec qui on peut travailler."

À Raoul Hedebouw de répondre: "Je propose à Paul Magnette de discuter sur comment ensemble, on peut réaliser des choses pour les travailleurs et il nous répond 'couillons'. Ce genre d'insultes entre partis de gauche, je ne comprends vraiment pas cette manière de faire et ça montre surtout que M. Magnette a peur et il est un peu nerveux. C'est la première fois qu'il a une telle opposition sur sa gauche qui existe aujourd'hui en Belgique et donc il espère étouffer le débat avec des insultes, mais ça ne marchera pas."

Cette semaine, ça se complique: "En wallon on dit des couillons ou des froussards si vous voulez. Et donc, oui, je pense que ce sont des froussards", a lancé le principal intéressé sur nos antennes.

On passe à la déclaration de la semaine. Elle est signée… Georges-Louis Bouchez. Sur Bel RTL, le libéral tire la barre à droite toute: "40% des détenus dans nos prisons ne sont pas Belges, et donc à un moment donné, ces gens doivent retourner dans leur pays et purger leur peine dans leur pays. La proposition du MR pour obtenir des accords avec les pays tiers, c'est en fait de conditionner la coopération au développement. Vous ne signez pas d'accord avec nous pour reprendre vos délinquants, et bien on ne délivrera plus de visas pour vos dignitaires internationaux et vous ne recevrez plus d'argent de nos pays."

Voilà pour la proposition. Seulement, les étrangers les plus présents dans nos prisons sont marocains, algériens, néerlandais, roumains et albanais. Et on ne fait de la coopération qu’avec le Maroc… Pour 6 millions d'euros. Et en plus, apparemment, on le fait déjà.

C'est en tout cas ce qu'a affirmé Sophie Rohonyi, députée DéFI, ce dimanche: "J'ai été étonnée, M. Bouchez sait très bien que ce qu'il propose, ça existe déjà. Rien qu'en 2023, on a renvoyé près de 1.428 détenus étrangers vers leur pays d'origine. Cela constitue déjà aujourd'hui près de la moitié des rapatriements."

Sommet mondial sur le nucléaire

Et on se quitte avec le traquenard de la semaine. C'est le sommet mondial sur le nucléaire organisé dans la capitale. Bruxelles centre du monde de l'atome, c'était ce jeudi. Un sommet international de haut rang sur l’avenir du nucléaire avec, fatalement, tous des pays super pro nucléaire.

Et pour recevoir tout ce beau monde, notre Premier ministre, en campagne, qui veut plus de nucléaire, mais aussi, la ministre de l'Énergie écolo qui ne lâche pas l'affaire: "Maintenant, le candidat De Croo a une autre opinion pour le futur, la mienne, c'est le 100% renouvelable d'ici 2050. Et ça, c'est vraiment le but", a déclaré Tinne Vander Straeten.

Elle répond à Alexander De Croo qui a dit: "Est-ce qu'il faudra aller au-delà des dix ans? Là, je m'exprime personnellement et pas au nom du gouvernement. Honnêtement, je suis favorable d'aller vers 20 ans."

Encore un bon dossier pour les prochaines négociations. C'est tout pour aujourd'hui, et n'oubliez pas, on vote dans 77 jours.