En 2023, les politiques ont déjà dépensé plusieurs millions d'euros dans la publicité: voici les partis les plus dépensiers

Au cours des 10 premiers mois de 2023, les partis politiques belges ont dépensé 4,9 millions d'euros dans des publicités sur Facebook (groupe Meta) et, dans une bien moindre mesure, sur Instagram (également filiale de Meta), selon des chiffres compilés par le collectif AdLens. Ce montant égale déjà celui de l'année record 2022, constate vendredi le journal De Tijd. Et avec les élections de 2024 en vue, le cap des six millions d'euros de dépenses publicitaires en ligne pourrait être dépassé d'ici la fin de l'année.

La N-VA et le Vlaams Belang sont les deux partis qui dépensent le plus en publicité sur les réseaux sociaux de Meta, avec respectivement près d'1,5 et près d'1,4 million d'euros de dépenses au cours des 10 premiers mois de 2023. Viennent ensuite le PTB/PVDA (662.722 euros), l'Open VLD (303.173 euros), Vooruit (290.626 euros) et le CD&V (272.828 euros).