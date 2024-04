"En Flandre, l'eau potable répond déjà aux normes de 2026", affirme la ministre Demir

Partout en Flandre, l'eau potable répond déjà à la norme qui ne sera introduite qu'en 2026, a affirmé la ministre régionale de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA) alors qu'elle était interrogée, mercredi, par les députés Mieke Schauvliege (Groen) et Stijn De Roo (CD&V).

Selon le Tijd, un échantillon d'eau potable sur six en Flandre ne répondrait pas aux normes les plus strictes en matière de PFAS. Cette analyse se base sur la valeur cible fixée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Le seuil de cette valeur est de 4 nanogrammes de "produits chimiques éternels" par litre d'eau potable. Cette valeur cible, appelée EFSA-4, a été dépassée dans 16,1 % des mesures au robinet et des analyses du réseau flamand d'eau potable en 2022.

"Il existe une norme européenne contraignante pour l'eau potable de 100 nanogrammes par litre", a rappelé Zuhal Demir aux députés flamands. "Cette norme sera d'application à partir de 2026 et notre eau potable y est déjà conforme aujourd'hui. L'EFSA-4 n'est pas une norme mais une valeur cible, que nous respectons déjà dans 84% des cas", a-t-elle ajouté.