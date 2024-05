Environ 70 nouvelles interpellations en 24H00 en Nouvelle-Calédonie

Quelque 70 interpellations ont eu lieu au cours des dernières 24 heures en Nouvelle-Calédonie, territoire français ultramarin en proie à des violences depuis lundi qui ont fait notamment un mort et 64 blessés parmi les gendarmes et policiers, a indiqué jeudi matin à Nouméa le Haut-commissariat de la République.

Louis Le Franc, haut-commissaire de la République, a salué dans un communiqué "l'engagement et le professionnalisme des forces de l'ordre qui font l'objet d'attaques: 64 gendarmes et policiers ont été blessés" et "près de 200 émeutiers ont été interpellés" depuis lundi. Il a par ailleurs annoncé qu'"un pont aérien entre l'Hexagone et le territoire (allait) permettre d'acheminer rapidement des renforts de sécurité intérieure, de sécurité civile et militaires".

Le Premier ministre français Gabriel Attal a annoncé mercredi le déploiement de militaires "pour sécuriser" les ports et l'aéroport de Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'interdiction du réseau social TikTok pour limiter notamment les contacts entre émeutiers.