Et si c'était lui, notre prochain Premier ministre ? Voici les résultats de notre sondage sur Paul Magnette

C'est une donnée dont le bourgmestre de Charleroi et président du PS, Paul Magnette, peut se vanter : il est le président le plus connu, et ce, toutes catégories confondues : hommes, femmes, wallon, bruxellois.

Parmi ces personnes, celles qui estiment le plus qu'il tiendrait ses promesses se situent dans la catégorie d'âge des plus de 55 ans. Et c'est en Wallonie que l'on estime le plus qu'il ferait les meilleurs choix pour le pays.