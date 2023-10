Faut-il supprimer les allocations de chômage après 2 ans? Voici ce qu'en pensent les Belges

C'est une thématique à la fois sensible et complexe: faut-il limiter dans le temps les allocations de chômage ? Nous avons posé cette question aux Belges via le grand baromètre RTL info Ipsos Le Soir: pensez-vous que les allocations de chômage devraient être limitées à 2 ans ? La réponse est oui, c’est une bonne idée pour 58% des Belges sondés. Et c'est non mauvaise idée pour 27%. 15% des Belges sont prudents et ne savent pas. Analysons dans le détail les chiffres du sondage.

RÉGION. Les Flamands sont davantage preneurs de l’idée que les Wallons et les Bruxellois. Deux Flamands sur trois sont pour (63%) , un Wallon sur deux (51%) et les Bruxellois sont plus mitigés (46% pour et 38% contre). Un francophone sur 6 ne se prononce pas.

IDEOLOGIE POLITIQUE. Les sondés proches du Parti socialiste ou d’écolo/Groen sont contre l’idée de limiter les allocations de chômage dans le temps. Tous les autres partis sont pour. La N-VA l’Open VLD et le MR dépassent les 70% d’opinions favorables et Vlaams belang et CD&V sont à 65% d’opinions favorables. Aux alentours de 50%, on trouve le PTB les engagés et défi ainsi que Vooruit coté flamand. Au sein de l’actuelle coalition fédérale (Vivaldi), quatre partis sont pour (MR, Open VLD, CD&V et Vooruit) et trois sont contre (Ecolo, PS et Groen). Dans l’opposition, le PTB et Défi sont contre. Les Engagés sont pour, de même que la NVA.