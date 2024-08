Formation d'un gouvernement fédéral: le MR rejette la proposition finale de Bart De Wever

Le président du MR Georges-Louis Bouchez a rejeté la proposition finale présentée jeudi par le formateur Bart De Wever. L'information divulguée par Het Laatste Nieuws a été confirmée à bonne source.

Selon une source proche des négociateurs, le formateur a élaboré une "ultime proposition" qu'il a testée auprès des partenaires potentiels. Bart De Wever a introduit, dans sa nouvelle proposition, deux exceptions à la taxe sur les plus-values, qui cristallise les tensions entre le MR, qui ne veut pas en entendre parler et Vooruit, pour qui c'est un élément essentiel. Il s'agissait d'une nouvelle exonération et de l'élargissement d'une exonération existante. Selon cette proposition, aucun impôt sur les plus-values ​​n'aurait dû être payé pour les actions cotées détenues en portefeuille pendant plus de dix ans. Et pour les entrepreneurs qui détiennent une participation de plus de 5% dans une entreprise, l'exonération serait passée de 2,5 millions d'euros à 5 millions d'euros.