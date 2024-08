A Liège, Vert Ardent veut "réparer ce que l'alliance PS-MR a cassé"

Le mouvement politique liégeois Vert Ardent a présenté jeudi matin sa liste et une partie de son programme en vue des élections communales du mois d'octobre prochain. Sans surprise, les 49 candidats seront emmenés par la cheffe de groupe Caroline Saal et poussés par la députée fédérale Ecolo Sarah Schlitz.

Le mouvement présente une liste aux profils variés, dont les candidats sont âgés de 18 à 79 ans et proviennent de tous les quartiers de la ville. Composée de 26 nouveaux candidats, elle regroupe 23 membres d'Ecolo, 5 membres du mouvement écosocialiste Demain et 21 membres apolitiques, a précisé Pierre Eyben, deuxième sur la liste.

Quant au programme, intitulé "Liège vivante, solidaire et ardente", celui-ci est composé de 750 propositions, résultat d'une année de rencontres avec les citoyens liégeois et de six années de travail au sein du conseil communal et de l'action sociale. Quatre lignes directrices ont été établies afin de "réparer Liège et de lutter contre les insécurités", a ajouté le groupe.

Vert Ardent souhaite par exemple un renforcement de la police de proximité afin de permettre aux femmes qui rentrent tard d'avoir l'esprit serein, un renforcement des contrôles et des outils publics en matière de logements et de loyers, des rues propres et une ville robuste capable de faire face aux changements climatiques.