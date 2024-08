Le président du MR Georges-Louis Bouchez rejette la proposition finale du formateur

Il s'agit d'une nouvelle exonération et l'élargissement d'une exonération existante. Selon cette proposition, aucun impôt sur les plus-values ​​ne devrait être payé pour les actions cotées détenues en portefeuille pendant plus de dix ans. Et pour les entrepreneurs qui détiennent une participation de plus de 5% dans une entreprise, l'exonération passerait de 2,5 millions d'euros à 5 millions d'euros.

Mais cette proposition n'a pas reçu l'aval du MR.

Pour l'heure, le formateur est attendu au Palais à 20h00, mais cet horaire peut encore changer en fonction de l'évolution de la journée.