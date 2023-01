Hadja Lahbib revient sur sa scolarité en école technique: "J'ai doublé, j'étais perdue"

Hadja Lahbib aurait pu ne jamais devenir journaliste et ensuite ministre fédérale des Affaires étrangères. Elle raconte, dans le RTL Info Signatures, avoir songé à arrêter l'école en secondaire. Elle se retrouve, malgré elle, à fréquenter un institut technique : "Je venais d'une école à 99,9% d'immigrés", raconte-t-elle. "Voyant d'où je venais, mon bulletin,... Ma maman, qui était très occupée avec mes petits frères et sœurs, n'était pas allée avec moi. Il y avait un peu de délit de faciès aussi. Parfois, on a pas de chance dans la vie et on m'a mis en technique", se souvient-elle.

"Ça ne me convenait pas du tout, je n'étais pas une manuelle", confie la ministre. "Couture, repassage, c'était l'enfer. J'allais aux toilettes pour lire des livres et je ne revenais plus", ajoute encore Hadja Lahbib.

Après avoir doublé son année, Hadja Lahbib change d'école : "Je me suis perdue. Je suis arrivée à Saint-Thomas, j'ai dû recommencer à zéro. J'ai commencé dans un milieu qui me convenait beaucoup mieux", conclut-elle.