Human Rights Watch salue la position diplomatique de la Belgique

"Dans une série de déclarations publiques, de hauts responsables du gouvernement belge ont non seulement condamné les meurtres odieux du 7 octobre perpétrés par des forces armées palestiniennes, mais aussi remis en question la légalité de certaines frappes aériennes israéliennes, condamné la punition collective infligée à la population palestinienne, appelé à des sanctions ciblées et à ce que les responsables rendent des comptes." L'ONG rappelle aussi le soutien de la Belgique a l'enquête de la Cour Pénale Internationale et le débat en cours sur la politique de différenciation, voire l'interdiction des produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie.

"Le gouvernement belge a montré qu'il est possible pour les différents gouvernements de l'UE de s'en tenir à des principes et de ne pas se cacher derrière un manque de consensus au niveau européen", écrit l'ONG de défense des droits humains, dans une rare prise de position sur les actions diplomatiques d'un État.

Selon l'ONG, cette position belge démontre qu'il est possible d'à la fois "exhorter le gouvernement israélien à cesser de commettre des crimes de guerre" et "de condamner le Hamas, le Jihad islamique, et d'autres groupes armés palestiniens pour avoir tué des civils israéliens et pris d'assaut."

"Il appartient à chacun des États membres (le l'UE) de défendre le droit international et d'adopter des mesures pour protéger les droits humains (...). Le gouvernement belge a montré que cela était possible. D'autres devraient emboîter le pas", exhorte Human Rights Watch.