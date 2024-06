À une semaine des élections, les propos polémiques de Pierre-Yves Jeholet peuvent-ils avoir un impact sur la campagne?

Dernière ligne droite avant les élections du 9 juin et la scène politique bouillonne suite aux propos de Pierre-Yves Jeholet dans notre "Rendez-Vous" de ce dimanche 2 juin.

Pourtant, selon le spécialiste, aucun élément ne permet de qualifier la déclaration de Pierre-Yves Jeholet ("Vous n'êtes pas obligé de rester en Belgique") de "déclaration fait partie d'une campagne et d'un plan de campagne de communication".

Qui dit contexte de fin de campagne électorale dit sprint final à la fin du marathon. Pour Pierre Vercauteren, politogue, cette dernière ligne droite connait "une intensification" et "un durcissement des discours", notamment pour le MR concernant les thématiques de sécurité et d'immigration.

"On peut soit considérer qu'il y a là un discours assumé, ou qu'on est au terme d'une longue campagne et que sans doute certains signes de fatigue peuvent entraîner des déclarations beaucoup plus radicales."

La polémique porte sur le port du voile islamique, une "question extrêmement clivante". Mais la réponse aura-t-elle un impact sur les votes de la fin de semaine? "Ce discours va dans le sens de ce qui est dans la fermeté du programme du MR. Donc, cela ne va pas dissuader sans doute des électeurs du MR. A contrario, cela ne va pas non plus dissuader des électeurs du PTB de l'autre sens", estime Pierre Vercauteren. "Cela ne va probablement pas faire bouger beaucoup de lignes."

Un dérapage "attendu"?