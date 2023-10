Il est nécessaire d'éduquer les enfants en âge préscolaire à leurs droits, selon l'Unicef

Il est nécessaire d'éduquer les enfants en âge préscolaire aux droits garantis par la Convention relative aux droits de l'enfant, indique une étude de l'UMons publiée vendredi en collaboration avec Unicef Belgique. De tels enseignements les aident en effet à promouvoir leurs droits ainsi que ceux de leurs pairs au quotidien. "L'éducation est un droit de l'enfant, mais l'éducation aux droits de l'enfant l'est tout autant", souligne Christèle Devos, directrice générale d'Unicef Belgique.

Les droits concernant la non-discrimination basée sur le genre ou le handicap sont apparus moins bien compris. Ainsi, seuls 62,5% des garçons de 4 à 6 ans estiment qu'ils ont le droit "de jouer à la poupée et aux voitures", contre 83% des filles. En outre, 50% des enfants pensent avoir le droit d'empêcher un camarade de jouer en raison de son handicap.

Entre le mois de novembre 2022 et le mois de janvier 2023, 51 enfants âgés de 2,5 à 6 ans ont été questionnés sur la connaissance de leurs droits. Selon les résultats de l'enquête, 18% des enfants interrogés ont su d'expliquer la notion de "droit" et ses implications. Près de 82% d'entre eux ont également été capables de répondre à des questions fermées relatives à différents droits, tels que l'accès aux soins, à un niveau de vie décent, aux loisirs, ou encore à la protection contre les mauvais traitements.

"Sans éducation adaptée, les plus jeunes risquent de s'accrocher à la phrase 'tu n'as pas le droit', qui rythment leurs faits et gestes à chaque action non autorisée", souligne par ailleurs l'étude.

Dès lors, afin d'améliorer la compréhension de la notion de droit à la non-discrimination, ainsi que pour éviter une association du terme "droits" à la transgression des interdits, l'Unicef pousse à réfléchir à la place des droits dans les programmes scolaires.