Inondations, menaces sur la production alimentaire... un nouveau centre pour l'analyse des risques environnementaux voit le jour en Belgique

Juillet 2021, la Belgique est frappée de plein fouet par le dérèglement climatique. Des inondations monstres qui font 40 victimes et plus de 100 000 sinistrés, le coût estimé est de 2,8 milliards d'euros. Impossible désormais de fermer les yeux face à la menace climatique, le Conseil des ministres décide de créer un centre dédié à l'analyse des risques environnementaux. Le CERAC voit le jour deux ans plus tard. "Le CERAC, c'est un nouveau centre indépendant qui va analyser les risques climatiques et environnementaux. Et on va donner nos conseils et notre avis au Conseil National de Sécurité", explique Luc Bas, directeur du CERAC. "Pour nous, le but, c'est vraiment d'avoir une approche plus préventive : voir ce qui va passer en 2050, en 2080... Et comme ça, on peut déjà commencer maintenant à se préparer et d'épargner les coûts", ajoute-t-il.

Un rôle de prévention et de conseil