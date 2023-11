Jean-Claude Marcourt a pris sa décision pour les prochaines élections: il s'explique

L'ancien ministre wallon de l'Economie et ancien président du Parlement wallon, Jean-Claude Marcourt ne se présentera pas aux prochaines élections régionales, annonce jeudi le journal Le Soir.

Selon Sudinfo, Jean-Claude Marcourt stoppe sa carrière politique et ne se présentera pas non plus aux élections européennes ni aux fédérales. En revanche, le Liégeois réserve encore sa réponse pour les élections communales d'octobre.

Dans les deux quotidiens du groupe Rossel, Jean-Claude Marcourt explique ne plus se retrouver dans le débat politique actuel et avance également son âge (67 ans). "Aujourd'hui, si vous êtes dans la nuance, vous êtes laminé (...). Le débat d'idées doit se pratiquer avec modération. Aujourd'hui, on est dans le binaire, il y a peu d'espace pour un débat apaisé", regrette l'ancien ministre qui se dit également "profondément marqué" par la "trahison" du CDH qui avait débranché la prise du gouvernement wallon en 2017.