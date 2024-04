Jeux de hasard : le contrôle des joueurs sera élargi aux librairies

Depuis le 1er décembre 2023, les agences de paris doivent à nouveau effectuer des contrôles d'identité pour vérifier que leurs clients sont majeurs et qu'ils ne figurent pas sur la liste.

Après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la liste EPIS sera aussi d'application dans les hippodromes, les agences de paris mobiles et les librairies. Les cafés ne seront pas concernés.

Concrètement, un joueur qui souhaitera engager des paris dans une librairie devra introduire un document d'identification dans la machine. Celle-ci, via le système informatique placé sur l'appareil, contrôlera d'une part, l'âge du joueur et d'autre part, si le joueur est autorisé à jouer et donc ne figure pas sur la liste EPIS.

La liste sera aussi mise en conformité avec les règles du RGPD (règlement général sur la protection des données).