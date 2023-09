Journée mondiale des premiers secours: 1 Belge sur 4 envisage de se former

"Avec 49.000 personnes formées chaque année aux premiers secours, soit 555 par jour en moyenne, la Croix-Rouge de Belgique est leader dans le domaine", explique Agata Bonsignore, qui y est responsable des formations premiers secours. "Nous plaidons pour que les premiers secours soient accessibles à tous, qu'au moins une personne dans chaque foyer soit formée et capable de passer immédiatement à l'action en situation d'urgence".

Chaque jour, 30 accidents cardiaques se produisent en dehors de l'hôpital, rappelle la Croix-Rouge dans un communiqué. Or, il faut compter 10 minutes en moyenne pour voir arriver une ambulance. Rapide… et pourtant si long puisque l'être humain ne survit que quelques minutes sans apport d'oxygène, poursuit l'association.

Il ressort des statistiques internes de la Croix-Rouge de Belgique que 75% des apprenants ont entre 16 et 44 ans. C'est à Bruxelles (27%) que les personnes se forment le plus, devant le Hainaut (20%) et Liège (18%).

Par ailleurs, il ressort de l'enquête que les classes sociales les plus défavorisées sont aussi les moins formées, selon la Croix-Rouge qui s'est donnée comme objectif de développer des formations aux premiers secours accessibles aux personnes plus vulnérables (détenus, personnes sans abri, demandeurs de protection internationale, ...).