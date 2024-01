La Belgique enverra des F-16 au Danemark dès mars pour former des pilotes ukrainiens

La Belgique enverra deux F-16 biplaces au Danemark et une cinquantaine de personnes entre mars et septembre prochains pour y participer à la formation de pilotes ukrainiens sur ces appareils très attendus par Kiev, a-t-on appris jeudi auprès du ministère de la Défense.

Cette mission de formation s'inscrit dans le cadre de la "coalition F-16", qui rassemble treize pays - dont la Belgique - sous la direction du Danemark, des Pays-Bas et des États-Unis. Elle vise à doter la force aérienne ukrainienne de chasseurs-bombardiers de ce type, d'un modèle ancien, des A (monoplaces) et B (biplaces) construits dans les années 1980 et 1990, à l'Ukraine et de former le personnel capable de mettre ces avions en œuvre pour combattre l'invasion russe.

La formation des pilotes ukrainiens doit se dérouler à la fois en Roumanie, au Danemark, aux États-Unis et au Royaume-Uni, où six d'entre eux ont terminé peu avant Noël une formation "de base", comprenant des cours d'anglais.