La Belgique envoie 1 million d'euros d'aide médicale à Gaza

"A l'heure actuelle, 75% des hôpitaux ne sont plus en état de fonctionner. Dans le nord de la bande de Gaza, seul un hôpital sur 24 fonctionne encore. Il n'y a pratiquement plus de médicaments. D'innombrables médecins, infirmières et autres travailleurs humanitaires sont eux-mêmes blessés, portés disparus ou morts. En raison de la pénurie de carburant et d'électricité, les chirurgiens sont contraints de pratiquer des opérations à la seule lumière de leurs téléphones portables ou de torches. Les ambulances ne peuvent plus sortir. Le plus grand hôpital de la ville de Gaza, l'hôpital al-Shifa, ne peut plus accueillir de patients en raison du siège de l'armée israélienne. À l'entrée se trouve une fosse commune", a-t-elle indiqué.

C'est dans ce contexte que le SPF Santé a prévu une aide en médicaments et en matériel médical d'une valeur d'environ 1 million d'euros. Cette dernière doit encore recevoir le feu vert de l'Egypte. Ensuite, tous les secours seront acheminés d'Ostende à El Arish, dans le Sinaï, par un vol humanitaire européen. Ce vol devrait pouvoir partir avant la fin du mois. Sur place, les secours seront acheminés par camion dans la bande de Gaza, en coopération avec les antennes locales de la Croix-Rouge.