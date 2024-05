"La Belgique est un enfer fiscal": les riches doivent-ils avoir peur du PTB?

Pour Sofie Merckxx, "la Belgique aujourd'hui est un enfer fiscal". Elle évoque la taxation des indépendants et des patrons de PME. "Ce n'est pas le PTB qui a fait ça", souligne-t-elle. "Quand le MR fait la réforme fiscale, il y a seulement eu 2% des diminutions d'impôts vers les petites entreprises contre 97% vers les grandes multinationales." Sofie Merckxx assure que le PTB, "soutient tout à fait les indépendants". Mais la députée rappelle: "Il y a très grandes entreprises et les ultra-riches et puis le reste de la population qui paie beaucoup de taxes. "

Pour le PTB, "être riche" serait à partir de 5 millions, tandis que la globalité d'autres partis, comme le PS, fixent le seuil à un million d'euros. "D'un côté, on a toujours dit qu'vec la taxe sur les millionnaires, la taxe sur le patrimoine, on veut réellement viser les 1% les plus riches et ils se sont enrichis davantage. Et pour cela , on a pris la barre des 5 millions parce que c'est au-dessus de 5 millions qu'on voit qu'ils sont là."

Aussi le PTB ne souhaite pas tirer sur les personnes devenues riches "grâce à leur travail". "Les agriculteurs, les indépendants, on ne veut pas leur mettre une taxe en plus."