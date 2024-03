La Belgique passera à l'heure d'été à la fin du mois de mars

En Belgique, le changement d'heure saisonnier a été instauré à la fin des années 1970. La mesure avait été prise pour réduire l'éclairage et, par conséquent, réduire la consommation d'énergie, mais elle fait aujourd'hui l'objet d'un débat.

En 2018, la Commission européenne a proposé de supprimer le changement d'heure et d'utiliser la même heure toute l'année. Les résultats des sondages menés auprès des Européens étaient positifs. Pourtant, le projet semble être au point mort. Et la Belgique n'est pas plus avancée.

Les Belges repasseront à l'heure d'hiver le dimanche 27 octobre prochain. Les horloges reculeront alors d'une heure.