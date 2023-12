La Belgique refusera l'accès au territoire aux colons israéliens violents

La Belgique refusera aux colons israéliens violents de Cisjordanie l'accès au territoire belge. Cette décision a été prise vendredi par le conseil des ministres restreint (kern), annonce la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor dans un communiqué.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement américain a annoncé des restrictions d'entrée sur leur territoire à l'encontre, entre autres, des colons israéliens extrémistes en Cisjordanie. La violence entre les colons et les Palestiniens a fortement augmenté depuis l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas en Israël le 7 octobre et la guerre qui a suivi dans la bande de Gaza.

En Belgique, le gouvernement fédéral discute depuis un certain temps d'une restriction d'entrée sur le territoire pour les colons extrémistes. Le kern a officiellement donné son accord vendredi. Concrètement, la Belgique "refusera l'accès au territoire aux colons extrémistes qui commettent des violences", indique un communiqué de presse de la secrétaire d'État.