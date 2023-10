La Belgique va envoyer des F-16 à l’Ukraine, annonce la ministre de la Défense

Du personnel va-t-il être envoyé en Ukraine? "Du personnel belge va former des pilotes ukrainiens en Belgique, au Danemark et probablement dans un des pays de l'Union européenne. Pour le moment, on ne parle pas encore de l'Ukraine. Nous sommes en train justement de permettre à l'Ukraine de moderniser ses forces armées. Et je pense que ce qu'on offre ici est fondamental et bien mieux qu'un simple effet d'annonce de l'envoi de quelques F-16".