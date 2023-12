La Chambre veut une meilleure protection pour les travailleurs des missions diplomatiques

Le texte a été initié par une députée de l'opposition, Catherine Fonck (Les Engagés), puis complété par la majorité.

On compte en Belgique plus de 8.000 travailleurs affectés à des postes diplomatiques et consulaires. Et des infractions aux lois sociales belges y sont parfois constatées : non-déclaration des employés à l'ONSS, non-respect du salaire minimum, refus d'appliquer l'index ou encore non-remboursement des frais de transport. "Il n'est pas acceptable que la loi belge ne soit pas appliquée à l'égard de ces travailleurs, ni que des décisions de justice ne puissent être exécutées", a estimé Mme Fonck.