La professeure Sandrine Roginsky nous éclaire sur la controverse autour de la campagne d'Écolo sur les réseaux sociaux

Interrogé sur cette pratique, le responsable de la communication d'Écolo répond, "Nous avons reçu des centaines de témoignages d'étudiants en détresse. Ils ne veulent pas toujours apparaître ou se voir étiquetés dans une communication de parti. Nous avons donc recouru à une banque d'images pour illustrer leurs propos comme le font des adversaires politiques, comme le MR". Une pratique qui est fréquemment utilisée dans le domaine de la communication politique, selon lui.

Est-ce que c'est une bonne idée d'amener encore plus de doutes sur un sujet qui fait controverse ?

Selon Sandrine Roginsky, professeure à l'école de communication de l'UCLouvain, la pratique est autorisé. La professeure souligne tout de même que cette démarche peut relever quelques questions, notamment au niveau politique. Sandrine Roginsky argumente, "Si la personne qu'on nous montre n'est pas la personne dont on nous parle de la situation, quel est alors le degré de véracité de l'ensemble du message ? Est-ce que c'est une bonne idée d'amener encore plus de doutes sur un sujet qui fait controverse ? Là, effectivement, la question peut se poser, mais elle est plus alors presque du domaine de la politique que du domaine de la communication en tant que telle".