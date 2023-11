La Conférence des assemblées législatives des Régions d'Europe réunie vendredi à Bruxelles

L'Assemblée accueillera également Charles Picqué, ancien ministre-président de la Région bruxelloise, ancien président du Parlement bruxellois et ancien vice-président de la CALRE, le chef de cabinet de la commissaire européenne à la cohésion et aux réformes, Elisa Ferreira, et un représentant du Comité des Régions, qui s'exprimeront sur l'avenir de la politique de cohésion européenne.

Pour Rachid Madrane, "plus les Régions pourront porter la voix de leurs citoyens en amont des décisions qui se prennent au niveau européen, plus le projet européen pourra se construire dans le dialogue démocratique, plus il apportera de plus-value à la vie des habitants, et plus ceux-ci pourront y adhérer. Nos parlements régionaux ont donc un rôle de médiateur à jouer entre les citoyens et l'Union Européenne, et c'est là une des missions de la CALRE".