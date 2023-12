La Cour des comptes met en garde contre un risque de surprofits dans les parcs offshore

Le rôle de conseil et de supervision de la Creg, le régulateur de l'énergie, doit être renforcé pour arriver à un mécanisme de soutien aux parcs éoliens offshore efficient en termes de coûts, indique la Cour des comptes dans un rapport déposé au Parlement fédéral et rendu public jeudi. Jusqu'à présent, une seule personne suit l'éolien offshore au sein de la Creg, et à temps partiel.