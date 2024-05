La FGTB dénonce à Charleroi la future réforme tarifaire de la SNCB

Une cinquantaine d'affiliés de la FGTB ont mené lundi matin, devant la gare de Charleroi Central, une action pour dénoncer la réforme tarifaire de la SNCB, qui devrait entrer en vigueur en 2025. Selon eux, cette réforme fera des perdants, les jeunes et les seniors en particulier.

Ces deux groupes cibles bénéficient actuellement de formules de réduction. Dans le cadre de la nouvelle grille tarifaire, celles-ci seront supprimées et remplacées par d'autres formules prévoyant 40% de réduction sur le tarif plein.

La FGTB a mené lundi la même action dans d'autres gares du pays, notamment à Liège-Guillemins.

Dans un communiqué, le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) assure que la réforme vise au contraire à rendre le train plus accessible, avec de nouvelles réductions pour les jeunes et les aînés, pour les petits groupes, pour les personnes les plus fragiles, mais aussi en heures creuses.

"Le nombre de voyageurs qui pourront bénéficier de réduction va être démultiplié grâce à cette réforme, étant entendu que la gratuité pour les moins de 12 ans et les abonnements scolaires seront maintenus", indique le ministre.